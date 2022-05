Cinéma : Utama (VO)

Cinéma : Utama (VO), 22 juin 2022, . Cinéma : Utama (VO)

2022-06-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-22 Film Drame réalisée par Alejandro Loayza Grisi nAvec José Calcina, Luisa Quispe, Santos Choque nDurée : 1h28 Synopsis : Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever… dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville