. payant 8 € / 6 € (réduits* et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité Projection de deux films, en présence du réalisateur israélien Nadav Lapid et d’Ariel Schweitzer, critique aux Cahiers du cinéma. Considéré comme le « Godard israélien », icône de la bohème de Tel-Aviv et de la culture israélienne laïque, le cinéaste Uri Zohar (1935-2022) avait provoqué un choc à la fin des années soixante-dix, devenant rabbin ultra-orthodoxe et reniant son passé cinématographique. Un an après son décès, le mahJ rend hommage à cet acteur et réalisateur à l’inventivité et à la sensibilité hors pair, en projetant l’un de ses films les plus célèbres, Trois jours et un enfant, primé au festival de Cannes en 1967, ainsi qu’Uri Zohar : le retour, documentaire inédit en France dans lequel Zohar, 83 ans, avait accepté de revenir sur sa vie et son œuvre. En partenariat avec Malavida Films. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/uri-zohar-cineaste-30464 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2235841365600400180

ⓒ Malavida Image tirée du film Trois jours et un enfant, de Uri Zohar, 1967

