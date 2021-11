Lisieux Médiathèque André-Malraux Calvados, Lisieux Cinéma : Une sirène à Paris Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Cinéma : Une sirène à Paris Médiathèque André-Malraux, 10 février 2022, Lisieux. Cinéma : Une sirène à Paris

Médiathèque André-Malraux, le jeudi 10 février 2022 à 18:15

Réalisé par Mathias Malzieu (1h42). Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied de la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix…

Gratuit

Quinzaine in Love Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T18:15:00 2022-02-10T20:00:00

