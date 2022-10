CINÉMA : UNE BELLE COURSE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Meuse Saint-Mihiel 1h41 | Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Tarif adultes : 6,00 € Tarif réduit : 5.50 €

Tarif enfants (- de 14 ans) : 4,50 €

dernière mise à jour : 2022-10-14 par OT COEUR DE LORRAINE

