Le Drakkar présente sa troisième édition d'Un été asiatique, programmation consacrée au cinéma du Japon, Chine, Taïwan, Corée du Sud, Singapour… Il y aura au programme des nouveautés, des avant-premières et des films du patrimoine comme un cycle dédié à la réalisatrice japonaise Kinuyo Tanaka !

