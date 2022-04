Cinéma : Un divan à Tunis Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Cinéma : Un divan à Tunis Besançon, 14 avril 2022, Besançon. Cinéma : Un divan à Tunis Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

2022-04-14 20:30:00 – 2022-04-14 22:00:00 Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras

Besançon Doubs EUR 0 0 UN DIVAN À TUNIS

Un film de Manele Labidi

Avec Golshifteh Farahani , Majd Mastoura , Aïcha Ben Miled

UN DIVAN À TUNIS

Un film de Manele Labidi

Avec Golshifteh Farahani , Majd Mastoura , Aïcha Ben Miled

2020 / Tunisie-France / Couleur / 1h29' près avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont mouvementés…

Un film de Manele Labidi

Avec Golshifteh Farahani , Majd Mastoura , Aïcha Ben Miled

Foyer Des Oiseaux 48 Rue des Cras Besançon

