CINÉMA « UN AUTRE MONDE », 6 avril 2022, .

CINÉMA « UN AUTRE MONDE »

2022-04-06 – 2022-04-06

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Mercredi 6 avril : 19h30

Vendredi 8 avril : 17h30

Mercredi 13 avril : 19h30

Mercredi 27 avril : 19h30

Nautilus – Tarifs de 4€ à 6€ – Infos : 04 67 07 73 34 – www.cineplan-cinema-itinerant.fr

dernière mise à jour : 2022-03-14 par