Cinéma “Un autre monde” Saint-Lary-Soulan, 8 mars 2022, Saint-Lary-Soulan.

Cinéma “Un autre monde” SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

2022-03-08 – 2022-03-08 SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00

• Port du masque obligatoire dans l’ensemble du Cinéma,

• Pass Sanitaire complet pour les +12ans,

• Nourriture et Boissons interdites

1h 36min / Drame

De Stéphane Brizé

Par Stéphane Brizé, Oliver Gorce

Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

+33 5 62 39 50 81

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5,50 / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif 14 ans 4,00

• Port du masque obligatoire dans l’ensemble du Cinéma,

• Pass Sanitaire complet pour les +12ans,

• Nourriture et Boissons interdites

SAINT-LARY-SOULAN Parking du téléphérique Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2022-02-14 par OT de St Lary|CDT65