Projection du film « La Rafle » et conférence Mardi 23 janvier, 19h30 Cinéma UGC Talence

Début : 2024-01-23T19:30:00+01:00 – 2024-01-23T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-23T19:30:00+01:00 – 2024-01-23T22:30:00+01:00 Projection du film « la Rafle », réalisé par Roselyne Bosch en 2010, portant sur la rafle du Vel’d’HIV du 16 au 17 juillet 1942, suivie d’une conférence de Nicolas Patin, Maître de Conférences à l’Université Bordeaux-Montaigne.

Ses principaux thèmes de recherches sont centrés sur l’Histoire de l’Allemagne de 1914 à 1945, l’histoire des élites politiques, l’histoire du nazisme et de la Solution finale. INFORMATIONS Billetterie sur place.

Tarif plein 11.30€.

Cinéma UGC Talence Allée du 7ème art, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

