14ème convention économique de Talence
Mercredi 15 mars, 19h00
Cinéma UGC Talence
GRATUIT SUR INSCRIPTION

Université de Bordeaux, Agora du Haut-Carré

Entrée libre Le 15 mars prochain, à 19h, à l’Agora du Haut-Carré, se déroulera la quatorzième convention économique de la Ville de Talence. Un rendez-vous toujours très prisé des acteurs du secteur.

La convention économique est traditionnellement la grande soirée réunissant tous les acteurs économiques de Talence, entrepreneurs, commerçants, artisans et professions libérales. Elle permet une mise en réseau de tous avec tous et met surtout l’accent chaque année sur les actions de la Ville en matière économique et sur ses spécificités. Accueil des nouveaux commerçants et acteurs économiques Traditionnellement, la convention économique se déroule au mois de novembre. Suspendue le temps que se dénoue la crise de la Covid, elle revient désormais dans l’actualité talençaise. De plus, sa nouvelle place dans le calendrier des évènements talençais lui permet d’être « couplée » à l’accueil des nouveaux acteurs économiques de Talence qui se déroulera en première partie de soirée. Ce sera également l’occasion de remettre les prix aux lauréats de la bourse Marc Labourdette. Table ronde : Talence « terre d’entrepreneur » En deuxième partie, après un interlude exécuté au piano par un entrepreneur de notre ville, la convention abritera une table-ronde sur le thème de la proximité et de l’économie circulaire autour duquel débattront Henri Allard, Président opérationnel de Filhet Allard Maritime, l’économiste Bertrand Blancheton et le Maire de Talence, Emmanuel Sallaberry. La soirée se clôturera comme de coutume dans la bonne humeur avec un concert et un apéro dînatoire. Cinéma UGC Talence allée du 7ème art Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 36 80 »}] [{« link »: « https://www.u-bordeaux.fr/universite/espace-presse/repertoire-dexperts/bertrand-blancheton »}, {« link »: « https://www.talence.fr/mairie/maire/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

