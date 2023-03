Cinéma : Ephémère : le concert Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Cinéma : Ephémère : le concert Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux, 16 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Cinéma : Ephémère : le concert Jeudi 16 mars, 20h00 Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux ÉPHÉMÈRE, le concert événement de Grand Corps Malade, Ben Mazué, Gaël Faye filmé à la Salle Pleyel à Paris à découvrir en exclusivité au cinéma. Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Promenade Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ugc.fr/film.html?id=15082&cinemaId=59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00

2023-03-16T20:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Adresse Promenade Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Cinéma : Ephémère : le concert Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux 2023-03-16 was last modified: by Cinéma : Ephémère : le concert Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux 16 mars 2023 Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine