Cinéma : avant-première avec l’équipe du film Sage homme Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Cinéma : avant-première avec l’équipe du film Sage homme Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux, 9 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Cinéma : avant-première avec l’équipe du film Sage homme Jeudi 9 mars, 19h30 Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux https://www.ugc.fr/cinema.html?id=59 Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice Jennifer Devoldere, et l’acteur Melvin Boomer. Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Promenade Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T19:30:00+01:00 – 2023-03-09T21:30:00+01:00

2023-03-09T19:30:00+01:00 – 2023-03-09T21:30:00+01:00 avant première cinéma ugc

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Adresse Promenade Cœur de Ville 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Cinéma : avant-première avec l’équipe du film Sage homme Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux 2023-03-09 was last modified: by Cinéma : avant-première avec l’équipe du film Sage homme Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux 9 mars 2023 Cinéma UGC Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine