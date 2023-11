Projection du film Napoléon en avant-première Cinéma UGC Cyrano Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Projection du film Napoléon en avant-première Cinéma UGC Cyrano Versailles, 21 novembre 2023, Versailles. Projection du film Napoléon en avant-première Mardi 21 novembre, 19h30 Cinéma UGC Cyrano Sur inscription L’aventure du film « Napoléon » de Ridley Scott en avant-première, le 21 novembre à 19h30 au Cinéma UGC Cyrano. Après la projection, François Malys du magazine Le point recueillera à chaud les impressions du Prince Joachim Murat et de Vincent Haegele, directeur des Bibliothèques de Versailles. Cinéma UGC Cyrano 7 Rue Rameau, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Versailles, Yvelines

Autres

Lieu
Cinéma UGC Cyrano

Adresse
7 Rue Rameau, 78000 Versailles

Ville
Versailles

Departement
Yvelines

Age min
10

Age max
99

