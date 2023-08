SOURCES POÉTIQUES – CINÉ-POÉSIE – LA POÉSIE DÈS 5 ANS Cinéma trianon Marvejols, 22 octobre 2023, Marvejols.

Marvejols,Lozère

Sources Poétiques – Ciné – Poésie – La Poésie dès 5 ans

Festival de poésie en Lozère

Projection de « 13 films poèmes Desnos » suivie d’une rencontre avec le poète Benjamin Guérin

Cette 3ème édition des Sources Poétiques met à l’honneur le créole hai….

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Cinéma trianon

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



Sources Poétiques – Ciné – Poetry – Poetry from age 5

Poetry Festival in Lozère

Screening of « 13 films poèmes Desnos » followed by a meeting with poet Benjamin Guérin

This 3rd edition of Sources Poétiques honors Haitian Creole…

Sources Poétiques – Cine – Poesía – Poesía a partir de 5 años

Festival de poesía en Lozère

Proyección de « 13 films poèmes Desnos » seguida de un encuentro con el poeta Benjamin Guérin

Esta 3ª edición de Sources Poétiques se centra en el criollo haitiano.

Sources Poétiques – Ciné – Poesie – Poesie ab 5 Jahren

Festival der Poesie in der Lozère

Vorführung von « 13 films poèmes Desnos » mit anschließendem Treffen mit dem Dichter Benjamin Guérin

Diese dritte Ausgabe der Sources Poétiques stellt die kreolische Sprache Hai…

Mise à jour le 2023-08-25 par 48 – OT Gévaudan Destination