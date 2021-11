Saint-Paulien Saint-Paulien Haute-Loire, Saint-Paulien cinéma “Tout s’est bien passé” Saint-Paulien Saint-Paulien Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien

cinéma “Tout s’est bien passé” Saint-Paulien, 16 novembre 2021, Saint-Paulien. cinéma “Tout s’est bien passé” salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien

2021-11-16 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-16 salle de cinéma Le Chomeil

Saint-Paulien Haute-Loire Saint-Paulien EUR Comédie dramatique, Drame, Comédie

De François Ozon

Par François Ozon, Emmanuèle Bernheim

Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Lieu Saint-Paulien Adresse salle de cinéma Le Chomeil Ville Saint-Paulien lieuville salle de cinéma Le Chomeil Saint-Paulien