Cinéma tout public : ‘Tendre et Saignant’ Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Cinéma tout public : ‘Tendre et Saignant’ Espace Culturel Sainte-Anne, 25 février 2022, St lyphard. Cinéma tout public : ‘Tendre et Saignant’

Espace Culturel Sainte-Anne, le vendredi 25 février à 20:30

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer d’avis… Durée : 1h31

Public

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se batt… Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T06:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Espace Culturel Sainte-Anne Adresse 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Departement Loire-Atlantique

Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/

Cinéma tout public : ‘Tendre et Saignant’ Espace Culturel Sainte-Anne 2022-02-25 was last modified: by Cinéma tout public : ‘Tendre et Saignant’ Espace Culturel Sainte-Anne Espace Culturel Sainte-Anne 25 février 2022 Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique