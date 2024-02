CINÉMA TOUT PUBLIC LÉO Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard, samedi 23 mars 2024.

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau.

Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles.

Observer la lune, voler comme un oiseau, découvrir les secrets de la médecine… il rêve de changer le monde.

Embarquez pour un voyage avec le plus grand des génies, Léonard de Vinci ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 16:10:00

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs

Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire sybarrot@laposte.net

