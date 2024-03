Cinéma tout public : La vie de ma mère Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard, samedi 13 avril 2024.

Cinéma tout public : La vie de ma mère Pierre, 33 ans, fleuriste à succès, voit sa vie basculer lorsque sa mère, Judith, fantasque et excessive, débarque dans sa vie après deux ans sans se voir. Pierre n’a qu’une idée, reprendre le cou… Samedi 13 avril, 20h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 5.50, Billet: 3.50, Billet: 2.50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:13:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:13:00+02:00

Pierre, 33 ans, fleuriste à succès, voit sa vie basculer lorsque sa mère, Judith, fantasque et excessive, débarque dans sa vie après deux ans sans se voir. Pierre n’a qu’une idée, reprendre le cours normal de sa vie, mais rien ne se passe comme prévu. Leurs retrouvailles, aussi inattendues qu’explosives, vont transformer Pierre et Judith à jamais.

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique Pays de la Loire

