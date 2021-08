St lyphard Espace Culturel Sainte-Anne Loire-Atlantique, St lyphard Cinéma tout public : ‘Désigné coupable’ Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Cinéma tout public : ‘Désigné coupable’ Espace Culturel Sainte-Anne, 11 septembre 2021, St lyphard. Cinéma tout public : ‘Désigné coupable’

Espace Culturel Sainte-Anne, le samedi 11 septembre à 20:30

L’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien que son pays a livré aux Etats-Unis alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001. L’homme a passé des années en prison sans inculpation ni jugement. Il a retrouvé la liberté en octobre 2016… Durée : 2h09

Public

L’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un Mauritanien que son pays a livré aux Etats-Unis alors en pleine paranoïa terroriste à la suite des attentats du 11 septembre 2001. L’homme a passé des … Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T20:30:00 2021-09-11T06:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu Espace Culturel Sainte-Anne Adresse 2 rue des Ajoncs 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard