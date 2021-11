Touchay Touchay Cher, Touchay Cinéma Touchay Touchay Catégories d’évènement: Cher

Touchay

Cinéma Touchay, 12 décembre 2021, Touchay. Cinéma Touchay

2021-12-12 16:15:00 – 2021-12-12

Touchay Cher Touchay Cinéma téléthon projection du film « les Bodin’s en Thaïlande » suivi d’un apéritif (sur inscription sur place 3€ en plus du tarif cinéma habituel, ces sommes seront entièrement reversées au profit du Téléthon. Cinéma téléthon projection du film « les Bodin’s en Thaïlande » suivi d’un apéritif (sur inscription sur place 3€ en plus du tarif cinéma habituel, ces sommes seront entièrement reversées au profit du Téléthon. +33 6 62 62 59 06 Cinéma téléthon projection du film « les Bodin’s en Thaïlande » suivi d’un apéritif (sur inscription sur place 3€ en plus du tarif cinéma habituel, ces sommes seront entièrement reversées au profit du Téléthon. Pixabay

Touchay

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Touchay Autres Lieu Touchay Adresse Ville Touchay lieuville Touchay