Sine-kleub Cinéma Ti Hanok, 17 mars 2023, Auray.

Sine-kleub Vendredi 17 mars, 20h30 Cinéma Ti Hanok 9€

Un programme de 3 films, entre fantastique et poésie : Termaji, d’Avel Corre ; Anna Jaouen de Maël le Diraison et Ma zamm kroc’hen n’eo ket da werzhañ, un film sur le poète Bernez Tangi, de Kaou Langoët et Miguel De Brito.

Suite à la projection sera proposé un moment d’échange et de débat autour des films et plus largement autour de la création cinématographique en langue breton

Cinéma Ti Hanok 3 place de l'Europe, 56400 Auray Auray 56400 Morbihan Bretagne

2023-03-17T20:30:00+01:00 – 2023-03-17T22:00:00+01:00

