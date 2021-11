Cinéma – Thomas Pesquet, une aventure spatiale Mortagne-au-Perche, 20 novembre 2021, Mortagne-au-Perche.

Cinéma – Thomas Pesquet, une aventure spatiale Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche

2021-11-20 – 2021-11-21 Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

Le Cinéma Etoile de Mortagne vous propose 3 films sur Thomas Pesquet.

– Dans les yeux de Thomas Pesquet

Toute la mission de l’astronaute racontée par Marion Cotillard

Ce film permet au grand public de vivre ou revivre la mission de l’astronaute en le suivant pas à pas dans les grandes étapes de cette expérience hors du commun : entrainement, vie à bord de la Station Spatiale internationale (images tournées par Thomas Pesquet et ses coéquipiers), retour de mission…

L’originalité du film réside dans la proximité du spectateur avec le plus jeune astronaute français qui semble lui confier ses impressions. Le public suis ou se “déplace” avec l’astronaute, sur Terre à l’entrainement, puis dans l’espace et partage les grandes étapes de sa mission plongé dans des ambiances inédites, des vues spectaculaires de la Terre filmées depuis la Station Spatiale Internationale ISS.

Séance :

Samedi 20 novembre : 15h / 16h / 17h

– Dans la peau de Thomas Pesquet – Réalité virtuelle (15 min)

Faites vivre le décollage de la fusée Soyouz, l’arrivage de la capsule à la station spatiale et, grâce aux premières images tournées dans l’espace en 360°, le quotidien de la vie en gravité zéro.

Ils admireront la Terre depuis la Coupole avant d’effectuer une sortie extravéhiculaire et un extraordinaire voyage dans le cosmos

Séances :

Samedi 20 novembre : 14h15 / 14h45 / 15h15/ 16h15 / 16h45

– 16 levers de soleil

S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse entre l’astronaute et l’œuvre visionnaire de Saint Exupéry qu’il a emportée dans la station spatiale.

Séance :

Dimanche 21 novembre – 14h30

+33 2 33 83 34 37

