Projection du film « L’envol » Cinéma Théâtre de la Ville, 21 mars 2023, Aoste. Projection du film « L’envol » Mardi 21 mars, 15h30, 21h00 Cinéma Théâtre de la Ville Film de Pietro Marcello, avec Juliette Jouan, Raphael Thiery, Noémie Lvovsky (version originale sous-titrée en italien)

France – 99 min

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Un conte de fées simple et antique raconté avec gentillesse et empathie. Festival de Cannes 2022 – Film d’ouverture à la Quinzaine des Réalisateurs.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023. Cinéma Théâtre de la Ville 21, Rue Xavier de Maistre, Aoste 11100 Vallée d’Aoste Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T15:30:00+01:00 – 2023-03-21T17:15:00+01:00

2023-03-21T21:00:00+01:00 – 2023-03-21T22:45:00+01:00 ©Région autonome de la Vallèe d’Aoste

