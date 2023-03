Projection du film « Anton Tchekhov 1890 » Cinéma Théâtre De La Ville Aosta Catégories d’Évènement: Aosta

Projection du film « Anton Tchekhov 1890 » Cinéma Théâtre De La Ville, 21 mars 2023, Aosta. Projection du film « Anton Tchekhov 1890 » Mardi 21 mars, 18h00 Cinéma Théâtre De La Ville Film de René Féret, avec Nicolas Giraud, Lolita Chammah, Robinson Stévenin (version originale sous-titrée en italien)

France – 96 min

Été 1890. Pour se faire un peu d’argent et nourrir sa famille, Anton Tchekhov, médecin modeste, écrit des nouvelles pour des journaux. Sa situation s’améliore et Anton Tchekhov obtient le prix Pouchkine. Mais lorsque l’un de ses frères meurt de la tuberculose, Anton le vit comme un échec personnel et veut fuir sa notoriété et ses amours. Féret nous accompagne dans la vie de l’un des plus importants auteurs de la littérature mondiale.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2022-2023.

