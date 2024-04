Cinéma The Fabelmans Place an ty kear Plourin, dimanche 14 avril 2024.

Cinéma The Fabelmans Place an ty kear Plourin Finistère

Date de sortie 22/02/23 (2h31)

Biopic, Drame

De Steven Spielberg

Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams…

Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le film explore les relations amoureuses, l’ambition artistique, le sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d’avoir un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents.

B à P Spielberg signe son film le plus intime. Un récit initiatique autant qu’un hommage vibrant à sa famille et au cinéma. Magistral, bouleversant, mais aussi drôle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14 19:30:00

Place an ty kear Amphi Cyberia

Plourin 29830 Finistère Bretagne

