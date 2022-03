Cinéma – The Bigamist – rétrospective Ida Lupino Quimperlé, 24 mars 2022, Quimperlé.

Après avoir été l’une des grandes actrices des studios hollywoodiens des années 30 et 40, Ida Lupino a réussi à s’affranchir de la domination patriarcale des grands studios en devenant productrice et réalisatrice de ses propres films, aux sujets radicalement modernes, corrosifs et féministes. Une première dans le paysage du cinéma hollywoodien !

Cinéphare, Chlorofilm et la Bobine vous proposent de découvrir un aperçu de sa filmographie injustement méconnue par le biais de 3 pépites en copies restaurées et numérisées.

THE BIGAMIST – Etats-Unis – 1953 – 1h23 – Drame policier – Vost

Un couple sans enfant demande à adopter. Mais l’enquête préalable met à jour la vie secrète du mari…

cinema.labobine@ville-quimperle.fr +33 2 98 96 04 57

