Séance en plein air Samedi 22 juillet, 20h00 Cinéma Studio 7 Auzielle Participation au chapeau

Avant cette échappée népalaise rendez-vous avec Claude Delrieu, accordéoniste, chanteur guitariste qui s’est produit avec les plus grands (Brigitte Fontaine, Catherine Ringer, Eric Lareine…). Il pratique l’humour décalé avec aisance et, tel un funambule, emmène son public où il veut. Il nous fait l’honneur de sa présence pour attendre les étoiles en musique à partir de 20h30. N’hésitez pas à venir vous installer dès 20h dans les jardins du ciné et à profiter de nos sandwichs maison autour de la buvette.

En cas de météo défavorable les séances sont maintenues dans la salle dans la limite des places disponibles

2023-07-22T20:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:30:00+02:00

