Séance en plein air Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, 9 juillet 2023, Auzielle.

Séance en plein air Dimanche 9 juillet, 20h00 Cinéma Studio 7 Auzielle Participation au chapeau

Une plongée cinématographique et musicale dans les années 80 accompagnée d’un karaoké énergique mené de main de maître par Jeff à partir de 20h30. N’hésitez pas à venir vous installer dès 20h dans les jardins du ciné et à profiter de nos sandwichs maison autour de la buvette.

En cas de météo défavorable les séances sont maintenues dans la salle dans la limite des places disponibles

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37 https://www.cinemastudio7.com/ https://www.facebook.com/Cinema-Studio-7-Auzielle-347983955279251/?ref=br_rs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T20:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:30:00+02:00

cinéma en plein air cinéma