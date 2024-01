DONOVAN CINEMA St Vincent De Tyrosse, vendredi 22 mars 2024.

Quand il quitte la rue pour la scène, Donovan, magicien de 22 ans, offre un spectacle de magie bien particulier dans lequel les spectateurs passent par toutes les émotions: joie, rire, surprise,… C’est un véritable show dans lequel il va vous faire voyager dans son univers, un mélange de show de magie, de stand-up,… Ce magicien sait rassembler les foules. Il a émerveillé le jury lors de l’émission La France a un incroyable talent et s’est distingué ces derniers mois sur Youtube, en piégeant avec humour de nombreuses personnalités: Thomas Pesquet, Clara Luciani, Big Flo & Oli, le Prince Albert II, Jonathan Cohen Ramzy, Yannick Noah ou encore Gad Elmaleh, …. Sa particularité: Réaliser des choses extraordinaires dans des lieux ordinaires ! Son arme secrète la magie nouvelle. Vous sortirez de son spectacle à la fois abasourdi par sa magie et très motivé à l’idée de réaliser vos rêves les plus fous.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

CINEMA 24 AV. NATIONALE 40230 St Vincent De Tyrosse 40