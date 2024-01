PLEASE STAND UP ! CINEMA St Vincent De Tyrosse Catégorie d’Évènement: ST VINCENT DE TYROSSE PLEASE STAND UP ! CINEMA St Vincent De Tyrosse, 8 mars 2024, St Vincent De Tyrosse. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Lisa Perrio, Mahaut, Olivia Moore et Marie Reno se partagent la scène du Cinéma de Tyrosse pour une soirée inédite et écrite tout spécialement pour l’occasion. Après avoir écumé les salles parisiennes, elles nous offrent un spectacle mis en scène par Aude Galliou, alternant seules en scène et sketchs collectifs, pour nous faire réfléchir et nous faire rire !

Tarif : 19.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30 Réservez votre billet ici CINEMA 24 AV. NATIONALE 40230 St Vincent De Tyrosse 40 Détails Catégorie d’Évènement: ST VINCENT DE TYROSSE Autres Code postal 40230 Lieu CINEMA Adresse 24 AV. NATIONALE Ville St Vincent De Tyrosse Departement 40 Lieu Ville CINEMA St Vincent De Tyrosse Latitude 43.661338 Longitude -1.302828 latitude longitude 43.661338;-1.302828

