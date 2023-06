Le percnoptère : voyage en Arabie Cinéma St Michel Arudy, 4 août 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Didier Peyrusqué nous fera voyager des Pyrénées aux confins de l’Arabie heureuse à travers les récits illustrés des grandes migrations du petit vautour percnoptère.

Projection organisée par le Musée d’Ossau en partenariat avec l’association des Amis du Musée d’Ossau et le Cinéma Saint-Michel.

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . EUR.

Cinéma St Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Didier Peyrusqué takes us on a journey from the Pyrenees to the far reaches of Arabia, with illustrated accounts of the great migrations of the little Egyptian vulture.

Screening organized by the Musée d?Ossau in partnership with the Association des Amis du Musée d?Ossau and Cinéma Saint-Michel

Didier Peyrusqué nos lleva de viaje desde los Pirineos hasta los confines de Arabia a través de relatos ilustrados de las grandes migraciones del pequeño alimoche.

Proyección organizada por el Museo de Ossau en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo de Ossau y el Cinéma Saint-Michel

Didier Peyrusqué nimmt uns mit auf eine Reise von den Pyrenäen bis zu den Ausläufern des glücklichen Arabiens, indem er illustrierte Geschichten über die großen Wanderungen des kleinen Schmutzgeiers erzählt.

Die Vorführung wird vom Musée d’Ossau in Zusammenarbeit mit der Association des Amis du Musée d’Ossau und dem Cinéma Saint-Michel organisiert

