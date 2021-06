CINÉMA (spécial tout petits) : Les Ours gloutons (dessins animés) à ILLIERS Cinémobile Illiers-Combray, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Illiers-Combray.

### Mardi 20 juillet séance spéciale 15h15 à Illiers-Combray : les Ours Gloutons . Animation **durée : 0h 42min** De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova **À PARTIR DE 3 ANS** . **SYNOPSIS** Les Ours gloutons, ensemble de 8 petits dessins animés destinés aux enfants à partir de 3 ans. Les aventures de Nico et Mika, deux petits ours très gourmands prêts à tout pour manger de bons petits plats. Dans la ligné des buddy movie, le programme raconte les aventures de deux ours bruns: l'un des deux est bien en chair, alors que l'autre est tout menu…Nico et Mika ne sont pas n'importe quels ours. (…) Ils partagent la mêle passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s'en procurer sans effort, quels que soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien. **Bande Annonce :** [https://www.youtube.com/watch?v=zxok7nhNdI4](https://www.youtube.com/watch?v=zxok7nhNdI4) . **Allons au cinéma en toute sécurité,** en adoptant les comportements adaptés pour nous protéger les uns les autres et pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid19. Toute l'équipe du Cinémobile se mobilise! A partir du 30 juin, retour à la normale : plus de limitation de jauge plus de couvre-feu **Attention, le respect des gestes barrières sera valable jusqu'à nouvel ordre** : le port du masque obligatoire dans la salle et tout au long de la séance. les règles de distanciation à l'extérieur comme à l'intérieur de la salle. le sens de circulation : la sortie se fera exclusivement par le fond de la salle. du gel hydroalcoolique à votre disposition. NOUVEAU : le paiement par carte et sans contact est désormais possible à la caisse du Cinémobile. Nous procéderons à la désinfection systématique des surfaces fréquemment touchées entre chaque séance. Nous garantissons en plus de la désinfection, une aération régulière de la salle. Nous vous remercions de votre compréhension et sommes impatients de vous accueillir pour partager des moments de cinéma ! . **CINÉMOBILE** **Parking des Gloriettes à Illiers-Combray** **Mardi 20 juillet à 15h15**

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Les Ours gloutons, ensemble de 8 petits dessins animés destinés aux enfants à partir de 3 ans.

Cinémobile Illiers-Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray La Poulinière Eure-et-Loir



