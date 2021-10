Saint-Saëns Saint-Saëns Saint-Saëns, Seine-Maritime Cinéma : Spécial Halloween Saint-Saëns Saint-Saëns Catégories d’évènement: Saint-Saëns

Seine-Maritime

Cinéma : Spécial Halloween Saint-Saëns, 31 octobre 2021, Saint-Saëns. Cinéma : Spécial Halloween 2021-10-31 – 2021-10-31

Saint-Saëns Seine-Maritime Saint-Saëns Rdv au cinéma de Saint-Saëns.

14h00 : Petit vampire (spécial enfant)

16h00 : American Nightmare 5 (spécial ados – interdit aux moins de 12 ans)

18h15 : Conjuring 3 (spécial adultes – interdit aux moins de 12 ans)

Places gratuites pour tous. En contre partie, venez déguisés !

Pass Sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

+33 2 35 34 51 19

dernière mise à jour : 2021-09-28

