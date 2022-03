Cinéma Spécial Cirque Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer

Var

Cinéma Spécial Cirque Saint-Cyr-sur-Mer, 27 mars 2022, Saint-Cyr-sur-Mer. Cinéma Spécial Cirque Cinéma Casino Avenue d’Arquier Saint-Cyr-sur-Mer

2022-03-27 18:00:00 – 2022-03-27 Cinéma Casino Avenue d’Arquier

Saint-Cyr-sur-Mer Var Saint-Cyr-sur-Mer EUR 4 4 Dans le cadre de la manifestation autour du cirque “Saint Cyr en piste”, retrouvez des projections de films au Cinéma Casino. accueil@saintcyrsurmer.com +33 4 94 26 73 73 http://www.saintcyrsurmer.com/ Cinéma Casino Avenue d’Arquier Saint-Cyr-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-28 par Office de tourisme de Saint Cyr sur Mer

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Mer, Var Autres Lieu Saint-Cyr-sur-Mer Adresse Cinéma Casino Avenue d'Arquier Ville Saint-Cyr-sur-Mer lieuville Cinéma Casino Avenue d'Arquier Saint-Cyr-sur-Mer Departement Var

Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-sur-mer/

Cinéma Spécial Cirque Saint-Cyr-sur-Mer 2022-03-27 was last modified: by Cinéma Spécial Cirque Saint-Cyr-sur-Mer Saint-Cyr-sur-Mer 27 mars 2022 Saint-Cyr-sur-Mer Var

Saint-Cyr-sur-Mer Var