A 21h30 : Cinéma sous les étoiles : Yesterday

Un musicien anglais cherchant à percer se réveille et découvre qu’il est le seul à se souvenir des Beatles… A partir de 19h30, Le Club de foot FOSH propose une paella (tarif adulte : 12€ / enfant 7€ < 11 ans) Projection gratuite Repas sur réservation au 06 64 75 24 74 Organisé par l'association Arts et Terroirs en Languedoc et le club de foot Cinéma sous les étoiles A 21h30 : Cinéma sous les étoiles : Yesterday

