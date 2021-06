Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Cinéma sous les étoiles Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Cinéma sous les étoiles Villeneuve-sur-Lot, 19 août 2021-19 août 2021, Villeneuve-sur-Lot. Cinéma sous les étoiles 2021-08-19 22:00:00 – 2021-08-19 Rue de la Renaissance Parc François Mittérand

Cinéma sous les étoiles « Le Prince oublié » avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens.

Détails Catégories d'évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot
Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Rue de la Renaissance Parc François Mittérand Ville Villeneuve-sur-Lot