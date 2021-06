Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Cinéma sous les étoiles Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Cinéma sous les étoiles Villeneuve-sur-Lot, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Villeneuve-sur-Lot. Cinéma sous les étoiles 2021-07-08 22:30:00 – 2021-07-08 Cale de la marine Boulevard de la Marine

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot Cinéma sous les étoiles « 10 jours sans maman » avec Franck Dubosc, Aure Atika et Alexis Michalik. Cinéma sous les étoiles « 10 jours sans maman » avec Franck Dubosc, Aure Atika et Alexis Michalik. +33 5 53 41 53 38 Cinéma sous les étoiles « 10 jours sans maman » avec Franck Dubosc, Aure Atika et Alexis Michalik. Cinéma sous les étoiles « 10 jours sans maman » avec Franck Dubosc, Aure Atika et Alexis Michalik. mairie vsl

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Cale de la marine Boulevard de la Marine Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville 44.40894#0.7042