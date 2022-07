Cinéma sous les étoiles Mazères Mazères Catégories d’évènement: Gironde

MAZERES

Cinéma sous les étoiles Mazères, 13 juillet 2022, Mazères. Cinéma sous les étoiles

Château Caillivet Mazères Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines

2022-07-13 – 2022-07-13 Mazères

Gironde Mazères EUR Pour la deuxième année, le cinéma en plein air au coeur des vignes du Château Caillivet fait son retour!

A l’affiche » PRESIDENTS » avec Jean DUJARDIN

Diffusion à la tombée de la nuit vers 22h Différentes possibilités de restauration vous attendent :

– Bar à vin à partir de 18h30

– Marché de producteurs, de produits du terroirs et food truck à partir de 19h

– Restaurant éphémère depuis notre terrasse panoramique. Notre chef vous cuisine pour l’occasion d’excellents accords mets et vins (réservation obligatoire, nombre de places limitées). Service à partir de 19h00. Aucune entrée à partir de 22h15. Pour la deuxième année, le cinéma en plein air au coeur des vignes du Château Caillivet fait son retour!

A l’affiche » PRESIDENTS » avec Jean DUJARDIN

Diffusion à la tombée de la nuit vers 22h Différentes possibilités de restauration vous attendent :

– Bar à vin à partir de 18h30

– Marché de producteurs, de produits du terroirs et food truck à partir de 19h

– Restaurant éphémère depuis notre terrasse panoramique. Notre chef vous cuisine pour l’occasion d’excellents accords mets et vins (réservation obligatoire, nombre de places limitées). Service à partir de 19h00. Aucune entrée à partir de 22h15. +33 5 57 98 51 98 Pour la deuxième année, le cinéma en plein air au coeur des vignes du Château Caillivet fait son retour!

A l’affiche » PRESIDENTS » avec Jean DUJARDIN

Diffusion à la tombée de la nuit vers 22h Différentes possibilités de restauration vous attendent :

– Bar à vin à partir de 18h30

– Marché de producteurs, de produits du terroirs et food truck à partir de 19h

– Restaurant éphémère depuis notre terrasse panoramique. Notre chef vous cuisine pour l’occasion d’excellents accords mets et vins (réservation obligatoire, nombre de places limitées). Service à partir de 19h00. Aucune entrée à partir de 22h15. Château Caillivet

Mazères

dernière mise à jour : 2022-07-07 par OT Sauternes Graves Landes Girondines

Détails Catégories d’évènement: Gironde, MAZERES Autres Lieu Mazères Adresse Château Caillivet Mazères Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines Ville Mazères lieuville Mazères Departement Gironde

Mazères Mazères Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mazeres/

Cinéma sous les étoiles Mazères 2022-07-13 was last modified: by Cinéma sous les étoiles Mazères Mazères 13 juillet 2022 Château Caillivet Mazères Gironde OT Sauternes Graves Landes Girondines

Mazères Gironde