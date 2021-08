Jaujac Jaujac Ardèche, Jaujac Cinéma sous les étoiles : Lèv la tèt dann fénwar Jaujac Jaujac Catégories d’évènement: Ardèche

Jaujac

Cinéma sous les étoiles : Lèv la tèt dann fénwar 2021-08-28

Jaujac Ardêche Jaujac “Lèv la tèt dann fénwar (Quand la nuit se soulève)”. Il a été réalisé par Erika Etangsalé. La réalisatrice sera présente à la projection! La séance est gratuite, avec pass sanitaire et port du masque obligatoires. Elle se tiendra dans la cour de l’école. mairie@jaujac.fr +33 4 75 93 22 28 dernière mise à jour : 2021-08-22 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans

