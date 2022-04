Cinéma sous les étoiles Les Granges-Gontardes Les Granges-Gontardes Catégories d’évènement: Drôme

Les Granges-Gontardes

Cinéma sous les étoiles Les Granges-Gontardes, 25 juillet 2022, Les Granges-Gontardes. Cinéma sous les étoiles Les Granges-Gontardes

2022-07-25 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-29 23:50:00 23:50:00

Les Granges-Gontardes Drôme Les Granges-Gontardes EUR 3.5 3.5 Le cycle Almodomar permettra la projection en extérieur d’un film de ce metteur en scène chaque soir une fois la nuit tombée dans un village différent, pendant le dernière semaine de juillet. +33 6 45 48 54 12 Les Granges-Gontardes

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Les Granges-Gontardes Autres Lieu Les Granges-Gontardes Adresse Ville Les Granges-Gontardes lieuville Les Granges-Gontardes Departement Drôme

Les Granges-Gontardes Les Granges-Gontardes Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-granges-gontardes/

Cinéma sous les étoiles Les Granges-Gontardes 2022-07-25 was last modified: by Cinéma sous les étoiles Les Granges-Gontardes Les Granges-Gontardes 25 juillet 2022 Drôme Les Granges-Gontardes

Les Granges-Gontardes Drôme