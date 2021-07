Barnas Barnas Ardèche, Barnas Cinéma sous les étoiles : Le grand bain Barnas Barnas Catégories d’évènement: Ardèche

Barnas

Cinéma sous les étoiles : Le grand bain
2021-07-11

Barnas Ardêche Barnas EUR De Gilles Lellouche – 2h 02min

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

