Cinéma sous les étoiles « La Grande Vadrouille » Chantecoq Chantecoq Catégories d’évènement: 45320

Chantecoq

Cinéma sous les étoiles « La Grande Vadrouille » Chantecoq, 9 juillet 2022, Chantecoq. Cinéma sous les étoiles « La Grande Vadrouille » Chantecoq

2022-07-09 – 2022-07-09

Chantecoq 45320 Cinéma sous les étoiles : projection du film « La Grande Vadrouille » en nouvelle version restaurée, à la tombée de la nuit. Au stade de Chantecoq, Route de Chuelles.

Entrée gratuite!! mairie.chantecoq@orange.fr +33 2 38 96 81 62 Cinéma sous les étoiles : projection du film « La Grande Vadrouille » en nouvelle version restaurée, à la tombée de la nuit. Au stade de Chantecoq, Route de Chuelles.

Entrée gratuite!! copyright

Chantecoq

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 45320, Chantecoq Autres Lieu Chantecoq Adresse Ville Chantecoq lieuville Chantecoq Departement 45320

Chantecoq Chantecoq 45320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantecoq/

Cinéma sous les étoiles « La Grande Vadrouille » Chantecoq 2022-07-09 was last modified: by Cinéma sous les étoiles « La Grande Vadrouille » Chantecoq Chantecoq 9 juillet 2022 45320 Chantecoq

Chantecoq 45320