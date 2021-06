Jaujac Jaujac Ardèche, Jaujac Cinéma sous les étoiles Jaujac Jaujac Catégories d’évènement: Ardèche

Jaujac

Cinéma sous les étoiles Jaujac, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Jaujac. Cinéma sous les étoiles 2021-07-09 – 2021-07-09

Jaujac Ardêche Jaujac EUR Le vendredi 9 juillet, dans la cour de l’école, c’est le film « Antoinette dans les Cévennes » qui sera projeté. Un film qui a été récompensé aux Césars et a obtenu le Label Festival de Cannes. +33 4 75 89 04 54 http://www.maisonimage.eu/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Jaujac Étiquettes évènement : Autres Lieu Jaujac Adresse Ville Jaujac lieuville 44.63743#4.25907