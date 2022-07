CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Contrisson, 8 juillet 2022, Contrisson.

-19H : CONCERT du Groupe ALIVE, Rock des années 60’s à aujourd’hui (Barbecue, buvette par l’association du L.A.C.)

– vers 21H45 (à la nuit tombée) : PROJECTION DU FILM

VENEZ AVEC VOTRE TRANSAT, à défaut des chaises seront mises à disposition.

The Greatest Showman

COMÉDIE MUSICALE du 24 janvier 2018 (1h44min)

Tous publics

De Michael Gracey, par Bill Condon, Jenny Bicks

Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams

L’histoire

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.

Lien vers la bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=a5YPC-qXJl0

La presse en parle : « Dans The Greatest Showman, le comédien australien emporte le spectateur dans un tourbillon d’énergie et de bonne humeur grâce à une comédie musicale enlevée autour du créateur du cirque moderne P. T. Barnum. » Le Figaro. Cette histoire est inspirée de faits réels.

En cas de mauvais temps repli à sous le préau de l’école primaire de Contrisson.

Renseignements : COPARY au 03 29 78 75 69 ou à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux).

En partenariat avec la commune et l’association Loisirs Animations de Contrisson

culture@copary.fr +33 3 29 78 75 69

