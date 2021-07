Casseneuil Casseneuil Casseneuil, Lot-et-Garonne Cinéma sous les étoiles Casseneuil Casseneuil Catégories d’évènement: Casseneuil

Lot-et-Garonne

Cinéma sous les étoiles Casseneuil, 1 août 2021-1 août 2021, Casseneuil. Cinéma sous les étoiles 2021-08-01 23:00:00 – 2021-08-01 Parc taillepié Chemin du Taillepie

Casseneuil Lot-et-Garonne Séance gratuite de cinéma en plein air à la tombée de la nuit. Le film sera : « A star is born » de Bradley Cooper avec Lady Gaga. Séance gratuite de cinéma en plein air à la tombée de la nuit. Le film sera : « A star is born » de Bradley Cooper avec Lady Gaga. +33 5 53 41 07 92 Séance gratuite de cinéma en plein air à la tombée de la nuit. Le film sera : « A star is born » de Bradley Cooper avec Lady Gaga. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Casseneuil, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Casseneuil Adresse Parc taillepié Chemin du Taillepie Ville Casseneuil lieuville 44.43912#0.61183