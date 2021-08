Villeneuve-de-Berg Villeneuve-de-Berg Ardèche, Villeneuve-de-Berg Cinéma sous les étoiles avec le film « Rebelles » Villeneuve-de-Berg Villeneuve-de-Berg Catégories d’évènement: Ardèche

Villeneuve-de-Berg

Cinéma sous les étoiles avec le film « Rebelles » Villeneuve-de-Berg, 12 août 2021, Villeneuve-de-Berg. Cinéma sous les étoiles avec le film « Rebelles » 2021-08-12 21:45:00 21:45:00 – 2021-08-12

Villeneuve-de-Berg Ardêche Villeneuve-de-Berg Cinéma de plein air avec le film français « Rebelles » de Allan Mauduit, avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE !!! contact@villeneuvedeberg.fr +33 4 75 94 80 09 http://www.villeneuvedeberg.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par Office de Tourisme Berg et Coiron

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Villeneuve-de-Berg Autres Lieu Villeneuve-de-Berg Adresse Ville Villeneuve-de-Berg lieuville 44.55825#4.50381