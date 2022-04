CINÉMA SOLIDAIRE EN PLEIN AIR Cruzy, 11 août 2022, Cruzy.

CINÉMA SOLIDAIRE EN PLEIN AIR Cruzy

2022-08-11 – 2022-08-11

Cruzy Hérault Cruzy

Dans le cadre de l’aide à la replantation des arbres du canal du Midi, l’Association les Amis du Château de Sériège propose une séance de Cinéma Solidaire en Plein air

La billetterie de cette séance se fera au seul profit de la replantation du Canal.

Le Film: Yesterday de Danny Boyle et Richard Curtis

Avec Himesh Atel, Lily James, Ed Sheeran, Kate McKinnon…

SYNOPSIS: Jack Malik est un jeune musicien, guitariste, auteur-compositeur interprète de Lowestoft dans le Suffolk, où il travaille dans les entrepôts d’un supermarché, qui reste dans le plus parfait anonymat et songe à abandonner une carrière musicale qui ne décolle pas. Sa « manager » et amie d’enfance Ellie Appleton, l’encourage autant qu’elle peut à ne pas laisser tomber ses rêves.

Fim projeté en plein air sur un écran de 16 m², son Dolby…

A partir de 19 h 30 dégustation des vins du Domaine de Sériège et salé sucrés, projection à partir de 21h30 (tombée de la nuit)

En cas de pluie la séance sera donnée dans la salle principale du château.

Accés PMR extérieur et intérieur.

Cinéma solidaire en plein air, au profit de la replantation du Canal du Midi

contact@lesamisdeseriege.fr +33 6 51 99 54 43 https://my.weezevent.com/cinema-solidaire-en-plein-air-du-chateau-de-seriege

Cruzy

