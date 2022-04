Cinéma solidaire en plein air au profit de la restauration de l’écluse Le Corbusier Niffer Niffer Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Voies navigables de France vous ouvre les portes de l'écluse de Kembs-Niffer, unique ouvrage en Alsace conçu par l'architecte Le Corbusier, pour une journée d'animations qui débutera à 14h. Au programme : visites guidées*, exposition photos et animation musicale. Cette journée de découvertes se clôturera avec une séance de cinéma en plein air, programmée à 21h. Pour participer à ce moment convivial au bord du canal du Rhône au Rhin et regarder sous les étoiles le film « La forme de l'eau » en VOSTFR, vous pouvez réserver vos billets dès à présent sur billetweb.fr L'intégralité de la billetterie sera reversée au projet de restauration de l'écluse Le Corbusier.

