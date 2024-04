CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE : RÉCONCILIATION, DANS LES PAS DES CATHARES CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens, mercredi 24 avril 2024.

CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE : RÉCONCILIATION, DANS LES PAS DES CATHARES CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens Haute-Garonne

À peine arrivé à Montségur, Guillaume cherche à comprendre ce qui s’est passé dans cette région des Pyrénées au XIII e siècle lors des croisades contre les Cathares

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC LE RÉALISATEUR.

Un film de Freddy Mouchard

Durée : 1h57

Au fur et mesure des visites de châteaux, des lectures et des randonnées dans les montagnes, les mémoires du Moyen Âge se réactivent. Plusieurs espaces-temps s’ouvrent simultanément. De retour à Paris, l’appel se renouvelle, Guillaume est submergé par les images du passé. Il décide de repartir de nouveau en Ariège pour essayer de sortir de son mal-être. Au fil des quatre saisons, en immersion dans les montagnes, loin du monde des hommes, il emprunte les sentiers qui le conduisent à se découvrir. Le parcours qui s’ouvre devant lui est un chemin de libération et de réconciliation avec tous les êtres et surtout ceux du passé. La sagesse des Cathares n’a pas disparu. Au- delà des époques, elle est toujours vivante et accessible pour ceux qui veulent s’en approcher. 99 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:30:00

fin : 2024-04-24 23:30:00

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie cineregent@cineregent.com

L’événement CINÉMA : SOIRÉE SPÉCIALE : RÉCONCILIATION, DANS LES PAS DES CATHARES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2024-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE