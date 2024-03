CINÉMA SOIRÉE SPÉCIALE CINÉ-LECTURE CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens, jeudi 4 avril 2024.

UN MOMENT INÉDIT DE CINÉMA & DE LECTURE !

INVITÉ GUILLAUME GUÉRAUD (auteur)

Événement proposé par le festival Vitamine L

Guillaume Guéraud vous propose une lecture avec Philippe Lechermeier, mise en son par Boris Billier. Une expérience unique, un savant mélange entre extraits de films et lectures.

Avec l’écriture il y a le cinéma. Depuis toujours Guillaume Guéraud développe un style très cinématographique, entre humour et décalage dans ses romans pour les plus jeunes, plus rudes et agressifs dans ses ouvrages pour adolescents.

D’après Les cabanes, ce Ciné-Lecture vous permettra de découvrir sa relation au cinéma. 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04 23:00:00

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie cineregent@cineregent.com

